Срна рассказал, как Гвардиола помог ему пережить историю с допингом

Англия — 1 нояб 425
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Манчестер Сити уверенно обыграл Фулхэм в Кубке английской лиги, Зинченко отыграл весь матч
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Председатель комиссии в ФФУ Титаренко назвал фанатов Динамо "отморозками"Кубок Украины — 1 нояб 373
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Соларі стане повноцінним тренером Реала за однієї умови – 7 відмінностей між аргентинцем і ЛопетегіИспания — 1 нояб 510
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УПЛ отложила решение о расширении Премьер-лиги до 16 командУкраина — 1 нояб 345
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Шахтер – Динамо: 4 из 5 самых острых игроков УПЛ представляют лидеров, или Антирекорд и большая проблема ФонсекиУкраина — 1 нояб 575
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