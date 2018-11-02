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Срна рассказал, как Гвардиола помог ему пережить историю с допингом

08:20 195 Читати українською
Срна рассказал, как Гвардиола помог ему пережить историю с допингом
Дарио Срна / фото из соцсетей

Экс-капитан Шахтера Дарио Срна признался, что допинговый скандал был самым тяжелым периодом в его жизни.

"Дисквалификация стала худшим периодом в моей карьере, но я крепкий. Что тебя не убивает, делает только сильнее.

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Я благодарен Хосепу Гвардиоле, который, как и я, имел проблемы из-за допинга. Он подтолкнул меня к борьбе. Он сказал: "Делай это ради своего имени, ради своих детей. В футболе нет допинга, есть только ошибки".

Он очень мне помог, как и Звонимир Бобан, Марио Станич, Лука Модрич и многие другие. И Марио Манджукич, конечно. Он замечательный друг", – цитирует Срну Gazetta della Sport.

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Шахтер Шахтер Дарио Срна Дарио Срна Кальяри Кальяри Италия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Допинг
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