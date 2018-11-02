Срна рассказал, как Гвардиола помог ему пережить историю с допингом

Экс-капитан Шахтера Дарио Срна признался, что допинговый скандал был самым тяжелым периодом в его жизни.

"Дисквалификация стала худшим периодом в моей карьере, но я крепкий. Что тебя не убивает, делает только сильнее.

Срна: Надеюсь, судейство не повлияет на матч Шахтер – Динамо

Я благодарен Хосепу Гвардиоле, который, как и я, имел проблемы из-за допинга. Он подтолкнул меня к борьбе. Он сказал: "Делай это ради своего имени, ради своих детей. В футболе нет допинга, есть только ошибки".

Он очень мне помог, как и Звонимир Бобан, Марио Станич, Лука Модрич и многие другие. И Марио Манджукич, конечно. Он замечательный друг", – цитирует Срну Gazetta della Sport.

Срна: Решение Шахтера не предлагать мне новый контракт стало как будто удар в лицо