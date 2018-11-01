Срна: Рішення Шахтаря не пропонувати мені новий контракт стало наче ударом в обличчя

Екс-капітан Шахтаря Даріо Срна дав інтерв'ю La Gazzetta dello Sport. "Футбол 24" обрав найцікавіше.

Нагадаємо, після 15 років виступів за Шахтар Срна покинув донецький клуб на правах вільного агента та підписав контракт з Кальярі. Практично весь сезон 2017/18 хорват пропустив через дискваліфікацію за вживання допінгу.

Про перехід в Кальярі

Президент клубу дуже хотів бачити мене в команді. Мені казав один із моїх друзів: "Даріо, ти розумієш, що люди платять гроші за те, щоб жити на Сардинії? А тут тобі ще й платитимуть за те, що ти гратимеш там".

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Кальярі був єдиним клубом, який дійсно хотів мене бачити. Вам потрібно йти туди, куди підказує голова та серце.

Перед підписанням контракту я радився з деякими друзями, які розповіли мені про атмосферу в команді та місті.

Про допінг та прощання з Шахтарем

Я втратив все в один момент. Спочатку був цей невдалий тест та заборона виступів, а потім мій світ наче обвалився. Президент Шахтаря Рінат Ахметов повідомив, що клуб не запропонує мені новий контракт. Це стало для мене наче ударом в обличчя. Проте я його розумію, адже він робить свою роботу. Шахтар – моя любов, але я розумію, що молоді хлопці повинні рости.

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Я придбав хороший будинок у Донецьку, президент відкрив хорошу школу, у якій навчалися мої діти. В один момент все зникло. Ця дискваліфікація стала найважчим періодом моєї кар'єри. Проте все, що тебе не вбиває, робить тебе сильнішим.

Про майбутнє

Хочеться більше спокою. Моє життя було дуже напруженим, через це у мене інколи бракувало часу для сім'ї. Останні роки з Шахтарем ми грали, наче в пустелі. Тепер, коли я виходжу на поле і бачу повні трибуни, я неначе повертаюсь на 10 років назад. Я перебуваю на сонячному острові з чудовими вболівальниками.