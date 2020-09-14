"Кожна посада складна. Я, як футболіст і людина, люблю виклики, відповідальність і адреналін. І поки, все виходить добре. Я беру участь в процесах, коли продаються футболісти, і коли купуються.

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Дуже важливий розвиток молодих футболістів. Допомагати їм, коли вони приїжджають в Шахтар, щоб швидше адаптувалися. І звичайно, красивий, атакувальний футбол. Я прокидаюся з думкою допомогти Шахтарю, зробити його сильнішим. І з цієї ж ідеєю йду спати.

Я знаю тільки одне: моє життя – це футбольне життя. І моє місце не в офісі, а на полі. Подивимося, як буде ситуація складатися, але не виключаю, що одного разу стану тренером. Шахтаря, збірної чи іншої команди. Ніколи цього не виключав", – сказав Даріо Срна у коментарі ТК Футбол.

Нагадаємо, Срна виступав за Шахтар з 2003 по 2018 роки, а в сезоні 2019/20 працював у тренерському штабі Луїша Каштру. Зараз хорват займає посаду директора з футболу.

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