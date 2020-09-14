"Ми грали у Львові, в Харкові, тепер – у Києві. Це рішення прийшло саме по собі, через пандемію коронавірусу. Не можна було нікуди летіти, ми мінімізували цей ризик і вирішили грати на Олімпійському. Всім сподобалось.

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Поговорили між собою, з президентом і прийняли таке рішення. Перельотів буде менше, футболістам буде набагато комфортніше. Це правильне рішення. Залишилося тільки виграти все, щоб рішення було виправданим.

Це не стадіон Динамо. Олімпік грає на стадіоні Лобановського вже довго, ніяких проблем немає. Колос грав на Олімпійському – не було проблем. Не бачу проблеми в тому, щоб Шахтар грав на Олімпійському, який належить державі. Не боюсь ніяких провокацій", – сказав Даріо Срна у коментарі ТК Футбол.

Нагадаємо, Шахтар проводитиме домашні матчі УПЛ на головному стадіоні країни. Найбільше обурились цьому рішенню віддані прихильники Динамо.

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