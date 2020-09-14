"Каждая должность сложная. Я как футболист и человек, люблю вызовы, ответственность и адреналин. И пока, получается хорошо. Я участвую в процессах, когда продаются футболисты, и когда покупаются.

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Очень важно развитие молодых футболистов. Помогать им, когда они приезжают в Шахтер, чтобы быстрее адаптировались. И конечно, красивый, атакующий шахтеровский футбол. Я просыпаюсь с мыслью помочь Шахтеру, сделать его сильнее. И с этой же идеей иду спать.

Я знаю только одно: моя жизнь – это футбольная жизнь. И мое место не в офисе, а на поле. Посмотрим, как будет ситуация складываться, но не исключаю, что однажды стану тренером. Шахтера, сборной или другой команды. Никогда этого не исключал", – сказал Дарио Срна в коментарии ТК Футбол.

Напомним, Срна выступал за Шахтер с 2003 по 2018 годы, а в сезоне 2019/20 работал в тренерском штабе Луиша Каштру. Сейчас хорват занимает должность директора по футболу ФК Шахтер.

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