Срна проведе переговори з Челсі щодо трансферу Мудрика, – Романо
12:29 - Читать на русском
"Сині" активізували спроби перехопити у Арсенала півзахисника Шахтаря Михайла Мудрика.
Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна зустрінеться з представниками Челсі щодо трансферу Михайла Мудрика, повідомляє Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
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За інформаціює інсайдера, хорвата чекають на матчі між Челсі та Манчестер Сіті, який відбудеться у четвер, 5 січня. Сторони обговорять можливості переходу вінгера у команду Грема Поттера.
Нагадаємо, раніше зазначалось, що предметний інтерес до Мудрика виявляє лише Арсенал, а Челсі поки спостерігає за ситуацією.
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