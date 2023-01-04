Срна проведет переговоры с Челси по поводу трансфера Мудрика, – Романо
12:29 - Читати українською
"Синие" активизировали попытки перехватить у Арсенала полузащитника Шахтера Михаила Мудрика.
Директор Шахтера по футболу Дарио Срна встретится с представителями Челси относительно трансфера Михаила Мудрика, сообщает Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Твиттер.
Мудрик может стать игроком Арсенала до конца недели – 70 миллионов заставили Шахтер задуматься
По информации инсайдера, хорвата ждут на матче между Челси и Манчестер Сити, который состоится в четверг, 5 января. Стороны обсудят возможности перехода вингера в команду Грэма Поттера.
Напомним, ранее отмечалось, что предметный интерес к Мудрику проявляет только Арсенал, а Челси пока наблюдает за ситуацией.
Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter