Директор Шахтера по футболу Дарио Срна встретится с представителями Челси относительно трансфера Михаила Мудрика, сообщает Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Твиттер.

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По информации инсайдера, хорвата ждут на матче между Челси и Манчестер Сити, который состоится в четверг, 5 января. Стороны обсудят возможности перехода вингера в команду Грэма Поттера.

Напомним, ранее отмечалось, что предметный интерес к Мудрику проявляет только Арсенал, а Челси пока наблюдает за ситуацией.

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