"Цієї зими Шахтар міг відпустити в Хайдук одного гравця? Так, ми з президентом Лукшою Якобушічем домовилися про трансфер Кащука, який є відмінним вінгером.

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Однак в останню хвилину це не вийшло, оскільки гравець остаточно вирішив, що не хоче їхати на Полюд (стадіон – прим.). Вибачте, у мене було велике бажання допомогти Хайдуку, Кащук дуже хороший гравець", – поділився Срна в інтерв'ю Sportske.jutarnj.

Нагадаємо, контракт Олексія з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він провів за донеччан 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює чемпіона світу U-20 у 2,5 млн євро.

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