Чемпіон світу з Шахтаря прокоментував інформацію щодо зірваних трансферів до Європи
Півзахисник Шахтаря Олексій Кащук відповів на інформацію щодо можливих переходів до іспанської Мальорки та турецького Трабзонспора.
Нещодавно з'являлась інформація щодо зірваного трансферу Кащука до Мальорки, а вчора, за нашою інформацією, стало відомо, що Олексій міг перебратись до Трабзонспора, але гравець не захотів переходити, а Шахтар не влаштувала сума пропозиції.
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"Трансфер у Мальорку зірвався. Про Трабзонспор нічого сказати не можу. Зараз ситуація, що у мене контракт з Шахтарем до літа, тому буду тут", – поділився Кащук в коментарі Tribuna.
Нагадаємо, контракт Олексія з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він провів за донеччан 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює чемпіона світу U-20 у 2,5 млн євро.
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