Нещодавно з'являлась інформація щодо зірваного трансферу Кащука до Мальорки, а вчора, за нашою інформацією, стало відомо, що Олексій міг перебратись до Трабзонспора, але гравець не захотів переходити, а Шахтар не влаштувала сума пропозиції.

Вінгер Шахтаря був за крок від переходу в Ла Лігу – трансфер зірвався в останній момент, чемпіона світу сплавили в U-17

"Трансфер у Мальорку зірвався. Про Трабзонспор нічого сказати не можу. Зараз ситуація, що у мене контракт з Шахтарем до літа, тому буду тут", – поділився Кащук в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, контракт Олексія з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він провів за донеччан 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює чемпіона світу U-20 у 2,5 млн євро.

Шахтар резервістами розгромив скандальну команду диктатора Туркменістану – Егіналдо оформив дубль