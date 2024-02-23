"Этой зимой Шахтер мог отпустить в Хайдук одного игрока? Да, мы с президентом Лукшей Якобушичем договорились о трансфере Кащука, который является отличным вингером.

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Однако в последнюю минуту это не получилось, поскольку игрок окончательно решил, что не хочет ехать на Полюд (стадион – прим.). Извините, у меня было большое желание помочь Хайдуку, Кащук очень хороший игрок", – поделился Срна в интервью Sportske.jutarnj.

Напомним, контракт Алексея с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за дончан 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает чемпиона мира U-20 в 2,5 млн евро.

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