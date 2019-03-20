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"Два різні світи", – Срна порівняв Серію А та УПЛ

19:47 494 Читать на русском
"Два різні світи", – Срна порівняв Серію А та УПЛ
Даріо Срна / соцмережі

Колишній капітан Шахтаря Даріо Срна, який нині виступає в складі Кальярі, порівняв УПЛ із Серією А.

"Чемпіонат Італії – дуже важка ліга, тут багато тактики і якісних футболістів. Задоволений своїм вибором.

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Кальярі вийшов на мене через друга. Двічі приїжджав сюди, прийняв рішення залишитися тут. У Кальярі багато робить молодий і амбітний президент, який будує нову команду.

Рівень чемпіонатів Італії та України – два різні світи. Для мене це теж великий досвід. Вчу мову, дивлюся на роботу нашого тренера.

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Кальярі пропонує новий контракт, але подивимося. Зараз хочу закінчити цей сезон, а потім з сім'єю прийму рішення. Думок завершити кар'єру немає і не було. Є ще і настрій, і сили", – сказав Срна каналу Футбол 1.

Теги
Італія Шахтар Шахтар Даріо Срна Даріо Срна Кальярі Кальярі УПЛ
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