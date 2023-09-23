Манчестер Сіті обіграв в меншості Ноттінгем у шостому турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Містяни" доволі швидко відкрили рахунок в зустрічі. Фоден після передачі Уокера вивів свою команду вперед. Через невеликий проміжок часу Холанд подвоїв перевагу Манчестер Сіті. Після перерви чинний чемпіон АПЛ напевно б продовжив громити суперника, але залишився у меншості. Родрі поштовхався з гравцем Ноттінгема і схопив його за горло. Арбітр одразу показав зірці "містян" червону картку. Попри вилучення, команда Гвардіоли зуміла втримати переможний рахунок.

Манчестер Сіті у меншості переміг Ноттінгем – Родрі отримав скандальне вилучення й пропустить зустріч із Зінченком

Манчестер Сіті лідирує в турнірній таблиці АПЛ, маючи 18 очок. Ноттінгем перебуває на 11 місці, набравши 7 балів.