Чемпіонат Англії 2023/24, 6-й тур

Манчестер Сіті – Ноттінгем Форест – 2:0

Голи: Фоден, 7, Холанд, 14

Вилучення: Родрі, 46

Лутон – Вулверхемптон – 1:1

Голи: Морріс, 65 (пен) – Нето, 50

Крістал Пелас – Фулхем – 0:0

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Манчестер Сіті продовжив переможну ходу, розібравшись у рідних стінах з Ноттінгемом. Вже на 7-й хвилині "містяни" відкрили рахунок внаслідок фантастичної діагоналі Родрі на правий край штрафного – Вокер у дотик скинув м'яч Фодену, а той вистрілив у ближній кут. 1:0.

Загалом же гольова атака вмістила у себе 46 послідовних передач, що є другим показником в історії АПЛ за останні 17 років. Більше пасів вмістив у себе тільки гол Насера Шадлі у ворота Тоттенхема у 2014-му (48).

На 12-й же хвилині ефектна комбінація господарів завершилась навісом Нуньєса на голову Холанду. 2:0! Португальський новачок віддав перший асист за Ман Сіті, а Родрі взяв участь у 58-й послідовності передач, що призвела до голу з гри. Іспанець є лідером сезону АПЛ за цим показником.

Підопічні Пепа Гвардіоли особливо не наполягали на розгромі, а Ноттінгем у першому таймі провів всього один удар. Здавалося, що "містяни" доб'ють "лісників" по перерві, однак вже через 27 секунд після відновлення гри Родрі отримав пряму червону – це рекорд за швидкістю вилучень у других таймах, якщо рахувати із сезону 2006/07.

Іспанець був вилучений за неспортивну поведінку, почубившись з Гіббс-Вайтом і схопивши його за горло. Тепер Родрі пропустить три матчі, а значить з Арсеналом він не зіграє.

Пеп Гвардіола одразу ж зняв з пробігу Доку, випустивши Філіпса. Після цього Манчестер Сіті стали прагматично захищати рахунок, працюючи виключно "другим номером" – в якийсь момент показник володіння Ноттінгема досягннув 72%. Втім, конвертувати цю перевагу бодай у один гол гостям не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував шосту поспіль перемогу "містян" в чемпіонаті.

Паралельно було проведено ще дві зустрічі. Крістал Пелас у рідних стінах не зміг переграти Фулхем, розписавши нульову нічию, а Лутон відібрав очки у Вулверхемптона – команди забили по голу в середині другого тайму.

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