"Горожане" довольно быстро открыли счет во встрече. Фоден после передачи Уокера вывел свою команду вперед. Через небольшой промежуток времени Холанд удвоил преимущество Манчестер Сити. После перерыва действующий чемпион АПЛ наверняка бы продолжил громить соперника, но остался в меньшинстве. Родри потолкался с игроком Ноттингема и схватил его за горло. Арбитр сразу показал звезде "горожан" красную карточку. Несмотря на удаление, команда Гвардиолы сумела удержать победный счет.

Манчестер Сити в меньшинстве победил Ноттингем – Родри получил скандальное удаление и пропустит встречу с Зинченко

Манчестер Сити лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея 18 очков. Ноттингем находится на 11 месте, набрав 7 баллов.