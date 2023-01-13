"Це справді засмучує, це неймовірно складно. Ми розчаровані цією поразкою. Гадаю, що в першому таймі гра була відносно рівною, у нас було кілька хороших моментів. Ймовірно, більше вплинули наші власні дії, ніж щось особливе від суперника.

Брутальне вилучення Феліша та гол екс-зірки Шахтаря у відеоогляді матчу Фулхем – Челсі – 2:1

Я ніколи не люблю говорити про особистості, коли ми програємо. Жоау Феліш фантастично грав перед цим вилученням – ви могли побачити його рівень. Він був небезпечним протягом усього часу. Втратити його на три матчі – справжнє розчарування. Це своєрідний виклик для форварда. Не думаю, що це був результат злого наміру. Просто невдалий вчинок, через який ми його тепер втратимо. Таке може трапитися на тій швидкості гри, яка є в АПЛ.

Попри це хлопці продовжували грати. У Фулхема було не так багато моментів у той період, і у нас самих були ще деякі можливості вийти вперед, але, зрештою, цей вечір став для нас таким, що розчаровує. Не думаю, що суперник чинив на нас занадто великий тиск, навіть коли вони мали на гравця більше. Пропущений гол – прояв нашої слабкості. Це те, з чим ми повинні справлятися краще", – цитує Поттера прес-служба Челсі.

Фулхем здобув першу за 17 років перемогу над Челсі в АПЛ – Феліш отримав червону картку в дебютному матчі за "синіх"