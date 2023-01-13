Челсі підходив до дербі з Фулхемом із жахливою статистикою. В останніх восьми турах АПЛ підопічні Грема Поттера виграли лишень раз, а на днях підопічні Грема Поттера були розгромлені Манчестер Сіті в Кубку – 0:4. В таких умовах "пенсіонерів" нічия не влаштовувала, однак суперник у них був вкрай серйозним. Переможна серія "коттеджерів" нараховувала три матчі поспіль, причому вони пропустили всього один гол.

Ситуація вимагала від Челсі рішучих кроків, тож новачок Жоау Феліш вийшов в основі вже у дебютному поєдинку. Цей хід міг спрацювати вже на 2-й хвилині, коли португалець хитнув суперника на правому фланзі й прострілив у центр карного майданчика. Хаверц замкнув ударом у захисника, а добивання від Холла парирував Лєно.

Фулхем огризнувся небезпечним кутовим. Після його розіграшу на 8-й хвилині Карлос Вінісіус пробив з лінії штрафного, трішки не влучивши у правий нижній кут. Відповідь Челсі також прийшла з корнера – це Тьягу Сілва пробив головою над дальньою дев'яткою. Загалом, перший тайм проходив саме в режимі розміну атаками.

Навряд чи це могло сподобатись фанам "синіх". Ще більш неприємно їм стало після помилки Чалоби, внаслідок якої Кордова-Рід прийняв закидання й бахнув метрів з 13-ти – поперечина врятувала гостей! Ще за дві хвилини "коттеджери" таки покарали Челсі. Вілліан отримав м'яч на лівому куті штрафного, хитнув захисника й закрутив м'яч під праву штангу. 1:0!

Підопічні Грема Поттера цілком могли відігратись до перерви. Так, на 35-й хвилині Холл увірвався на лівий край карного майданчика та вистрілив у ближній кут, а на 41-й Хаверц обігрався з Фелішем і пробив метрів з 11-ти – Лєно врятував. Фулхем не залишився без відповіді, налякавши суперника на 44-й хвилині подачею, після якої біля воріт Челсі почалася паніка.

Зрештою, "пенсіонери" відбились, але не відігрались. Це вдалося зробити вже у другому таймі – всього за хвилину після виходу команд на поле. Холл заробив стандарт, Маунт закрутив м'яч прямо в стійку, а Кулібалі опинився на добиванні. 1:1! Здавалося, що зараз Челсі візьме своє.

Втім, на 55-й хвилині Грему Поттеру довелося замінити Закарію через травму, а ще через дві хвилини Феліш отримав червону картку! Португалець відпустив від себе м'яч, побіг за ним і прямою ногою зарядив у Тете. Гості залишились у меншості.

Спочатку Челсі тримався міцно, навіть створивши небезпечний епізод на 65-й хвилині. Героєм міг стати Хаверц, який відгукнувся на розрізну передачу в район лівого кута воротарського майданчика. Кай вийшов на рандеву з Лєно, але прошити його не зумів. На жаль для вболівальників "синіх", це був останній момент їхніх улюбленців на "Крейвен Коттедж".

Щонайгірше для них, Фулхем ще й забив другий гол. Вийшло доволі просто – Перрейра виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, а Вінісіус спокійно замкнув її ударом головою.

Вину за цей провал розділили Кепа (не став виходити на м'яч) та Чалоба (дав пробити Карлосу). Після цього "коттеджери" забрали гру під контроль і впевнено довели її до перемоги над Челсі – першої за 17 років в АПЛ!

Таким чином, Фулхем набрав 31 очко й піднявся на шосту позицію в турнірній таблиці. Челсі ж з 25 заліковими балами замикає першу десятку.