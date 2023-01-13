Фулхем обіграв Челсі в рамках перенесеного матчу 7-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Жоау Феліш, лишень підписавши контракт, відразу потрапив у стартовий склад Челсі. Португалець легко знаходив порозуміння з партнерами, але епізод на старті другого тайму зруйнував усі старання. Форвард у грубому підкаті заробив пряму червону картку і наступні три матчі точно відпочиватиме.

Фулхем здобув першу за 17 років перемогу над Челсі в АПЛ – Феліш отримав червону картку в дебютному матчі за "синіх"

Стосовно ж звітного матчу, то Фулхем скористався чисельною більшістю та дотиснув опонента. До слова, рахунок відкрив екс-вінгер Шахтаря Вілліан, який не став святкувати через своє минуле у складі Челсі.