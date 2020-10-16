Оборонець збірної Перу Карлос Самбрано, який провалився у київському Динамо, розкритикував нападника збірної Бразилії Неймара. Конфлікт між ними спалахнув у матчі відбору до ЧС-2022.

"Він чудовий гравець, один із найкращих на планеті, та для мене він справжній клоун. На полі абсолютно все він робить усвідомлено. Повторюю, що він чудовий гравець, але чекав найменшого фолу.

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Він 4-5 разів падав у штрафному й дивився, чи призначать одинадцятиметровий. Як наслідок, він двічі досягнув своєї цілі, та пенальті в обох випадках не було. Судді відразу ж бігли дивитися VAR, адже це Бразилія. Незалежно від того, був фол чи ні, вони переглядали відео, бо це Бразилія", – цитує Самбрано Goal.

Нагадаємо, що поєдинок між перуанцями та бразильцями завершився перемогою пентакампеонів. Зокрема, Неймар забив тричі, а Карлос Самбрано був вилучений під завісу матчу.

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