У Південній Америці відбулись чергові матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року. Рахунок та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

КОНМЕБОЛ, кваліфікація до ЧС-2022, 2-й тур

Перу – Бразилія – 2:4

Голи: Каррільйо, 5, Тапія, 59 – Неймар, 28 (п.), 83 (п.), 90+4, Рішарлісон, 64

Вилучення: Самбрано, 89 (Перу, червона картка)

Венесуела – Парагвай – 0:1

Гол: Хіменес, 85

Нереалізований пенальті: Еррера, 90+5 (Венесуела)

Чилі – Колумбія – 2:2

Голи: Відаль, 37 (п.), Санчес, 41 – Лерма, 6, Фалькао, 90+1

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Перу шокував Бразилію голом вже на 5-й хвилині, однак в середині першого тайму Неймару з пенальті вдалось відновити статус кво. По перерві півзахисник Сельти Ренато Тапія знову вивів господарів вперед і форварду Евертона Рішарлісону довелось виправляти становище. Наприкінці матчу Неймар ще раз з пенальті і вже у доданий час з гри поставив масну крапку у матчі. До слова, на останніх хвилинах Перу залишився у меншості – арбітр вилучив екс-захисника Динамо Карлоса Самбрано за удар ліктем суперника.

Долю мату між Венесуелою та Парагваєм вирішив один влучний постріл гостей – за 5 хвилин до закінчення зустрічі представник Чикаго Файр Гастон Хіменес з району одинадцятиметрової позначки потужним ударом прошив голкіпера. До слова, цей поєдинок став буквально проклятим для представника Гранади Янхеля Еррери. Півзахисник венесуельців цілком міг стати героєм матчу, але спочатку його гол відмінив VAR, а на 5-й доданій хвилині він з пенальті не зміг переграти голкіпера господарів.

Колумбія у драматичному поєдинку зуміла вже у доданий час врятувати нічию проти Чилі. Господарі пропустили вже на самому початку мату, однак ще до перерви змогли спочатку відігратись завдяки пенальті, а згодом і вийти вперед. Врятував колумбійців Радамель Фалькао, який на 91-й хвилині під час навали гостей зумів вдало підставити ногу і вирвати для своєї команди важливе очко.

Як наслідок, Бразилія очолила турнірну таблицю, Колумбія з Парагваєм ділять третю-четверту сходинки, Венесуела поки без очок.

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