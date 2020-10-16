Защитник сборной Перу Карлос Самбрано, провалившийся в киевском Динамо, раскритиковал нападающего сборной Бразилии Неймара. Конфликт между ними вспыхнул в матче отбора к ЧМ-2022.

"Он отличный игрок, один из лучших на планете, но для меня он настоящий клоун. На поле он абсолютно все делает осознанно. Повторюсь, он отличный игрок, но ждал малейшего фола.

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Он 4-5 раз падал в штрафной и смотрел, назначат ли одиннадцатиметровый. Как следствие, он дважды достиг своей цели, однако пенальти в обоих случаях не было. Судьи сразу же бежали смотреть VAR, ведь это Бразилия. Независимо от того, был фол или нет, они просматривали видео, потому что это Бразилия", – цитирует центрбека Goal.

Напомним, что поединок между перуанцами и бразильцами завершился победой пентакампеонов. В частности, Неймар забил трижды, а Карлос Самбрано был удален под занавес матча.

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