У матчі кваліфікації до ЧС-2022 арбітр зустрічі Перу – Бразилія призначив два пенальті у ворота господарів та залишив перуанців у меншості, що допомогло гостям перемогти (4:2).

Коутінью ефектно присоромив рефері матчу Барселона – Вільяреал

Хуліо Баскуньян, який обслуговував цей поєдинок, був головною ціллю місцевих вболівальників. Фанати Перу після матчу хотіли особисто вказати чилійському судді на його помилки. Поліції довелось оточити готель, де ночував рефері, щоб вболівальники не вчинили самосуд.

Після двох турів збірна Перу розташувалась на 8-й сходинці південноамериканської кваліфікації, Бразилія очолює групу.

Бразилія завдяки хет-трику Неймара і вилученню екс-динамівця Самбрано здолала Перу, Колумбія врятувалась у матчі з Чилі