Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін обрав декількох гравців "гірників", які вже могли б перейти в європейські клуби.

"Я виділю трьох: Судаков, Бондаренко та Криськів.

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Щодо Судакова, то нехай це буде Англія. Бондаренку підійде Іспанія. Для Криськіва – Бундесліга.

А ще є Конопля, Бондар. Але це гравці захисного плану. З одного боку це легше, з іншого – важче, тому що за атакувальних гравців більше платять", – сказав Трубін в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Transfermarkt оцінює Судакова у 15 млн євро, а за Бондаренка та Криськіва править 10 та 3 мільйони відповідно. Бондар обійдеться потенційному покупцю у 5 млн, а Конопля – у 4 млн євро.

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