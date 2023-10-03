"Мы сейчас в процессе переговоров с Тоттенхэмом. Сейчас еще рано говорить что-то конкретное – я надеюсь и верю, что мы найдем решение.

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Мы хотим покрыть наши расходы. Шахтер заплатил за Соломона 6,5 млн евро, и я не думаю, что это огромные деньги для клуба уровня Тоттенхэма, для клуба, который играет в АПЛ. Считаю, что можно покрыть эти расходы. Я не пытаюсь получить какую-то прибыль.

Не знаю, согласятся ли они на 6,5 млн евро, но верю, что мы найдем решение. С точки зрения имиджа им не нужен такой случай. Такое дело пахнет не очень хорошо, потому что когда вы подписываете бесплатно парня, который должен уйти за 20 миллионов евро, это нехорошо.

Мы провели хорошую товарищескую игру, они были с нами открыты, они нам помогали, и поэтому я верю, что эти отношения помогут нам найти хорошее решение. Считаю, что максимум за две недели мы найдем решение", – цитирует Палкина ESPN.

Напомним, Манор перебрался в Тоттенхэм, воспользовавшись правилом ФИФА для легионеров из УПЛ, которое позволяло игрокам приостанавливать контракты из-за войны.

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