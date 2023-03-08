Хав'єр Тебас розповів ЗМІ про “справу Негрейри” наступного дня після того, як стало відомо, що прокуратура планує подати скаргу. Президент підтвердив, що Ла Ліга збирається представити себе як приватного обвинувача.

На Барселону подадуть до суду – прокуратура вважає клуб винним у "справі Негрейри"

"Ми вже говорили з моменту початку розгляду справи: якщо вона надійде до суду після скарги прокуратури, висунемо окреме звинувачення. Ми пішли б ще далі: якби прокуратура не висунула звинувачення, ми б висунули їх самі. Відбувається те, що, здавалося, мало статися з першої хвилини", – цитує Тебаса Marca.

Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що прокуратура має намір подати до суду скаргу на Барселону у зв'язку зі справою про виплати колишньому віце-президенту технічного суддівського комітету Енрікесу Негрейрі. Клуб звинувачують за статтею про корупцію у бізнесі.

Барселона ризикує вилетіти з Прімери? Каталонці могли працювати з суддями, в Мадриді кричать про "Кальчополі"