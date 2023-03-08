Хавьер Тебас рассказал СМИ о деле Негрейры на следующий день после того, как стало известно, что прокуратура собирается подать жалобу. Президент подтвердил, что Ла Лига собирается представить себя частным обвинителем.

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"Мы уже говорили с момента начала рассмотрения дела: если оно поступит в суд после жалобы прокуратуры, предъявим отдельное обвинение. Мы бы пошли еще дальше: если бы прокуратура не предъявила обвинения, мы бы выдвинули их сами. Происходит то, что, казалось, должно было произойти с первой минуты", – цитирует Тебаса Marca.

Напомним, 7 марта стало известно, что прокуратура намерена подать в суд жалобу на Барселону в связи с делом о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Энрикесу Негрейре. Клуб обвиняется по статье о коррупции в бизнесе.

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