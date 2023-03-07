Барселона як юридична особа може постраждати. Слідство вважає, що у справі видно явні ознаки корупції.

Прокуратура подасть позов на Барселону за виплату 7 мільйонів колишньому віце-президенту суддівського комітету Енрікесу Негрейрі. Про це інформує El Pais.

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У позові буде зазначено, що відповідальність за злочин несуть як клуб, так і колишній президент Жозеп Марія Бартомеу. Повідомляється, що прокуратура подасть позов як на Бартомеу, так і на Негрейру. Слідство вважає, що у справі видно явні ознаки корупції.

За данними прокуратури злочин мав безперервний характер з 2010 року. Команда Бартомеу поклала край цій практиці лише в липні 2018 року.

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