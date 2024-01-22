Представники ультрас Удінезе Udinese Amarcord обурені звинуваченнями у расизмі, який вони начебто проявили до воротаря Мілана Майка Меньяна.

"50 камер, мікрофони, офіційні особи, але єдиний, хто почув цю містичну расистську образу, – це Майк Меньян? Президент ФІФА, який перебуває під слідством за звинуваченням у відмиванні грошей, а президента Національного олімпійського комітету Італії засуджують те, що не довели ні поліція, ні спортивна влада.

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Як вівці, вони говорять щось по телевізору чи соціальних мережах, і всі цьому вірять? Перш ніж ганьбити нашу фанатську базу і наших уболівальників, принаймні надайте докази", – наводить слова ультрас Udinese Amarcord Football Italia.

Нагадаємо, що матч Удінезе – Мілан перервали, коли воротар "россонері" Майк Меньян поскаржився судді на расистські образи з трибун, відмовившись продовжувати гру. Після 10-хвилинної затримки матч продовжили, а Мілан в підсумку святкував перемогу.

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