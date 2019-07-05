Спортивний директор Роми зізнався, що був вражений Фонсекою, коли переглядав для Торіно гравця Шахтаря

Новий спортивний директор Роми Джанлука Петракі прокоментував призначення Паулу Фонсеки на тренерський місток "вовків".

"Мене дуже вразив Фонсека. Стежив за його прогресом в останні кілька років, тому що в Шахтарі був футболіст, якого я хотів підписати в Торіно. Поки я вивчав його, бачив, як грає команда під керівництвом Фонсеки.

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Я зрозумів, наскільки він якісний тренер. Побачив чітку філософію гри, компактну, агресивну команду, яка здатна швидко відібрати м'яч – такий футбол я люблю.

Сам був футболістом, грав в Серії А, думаю, з таким тренером, як Фонсека, моя кар'єра могла скластися інакше", – цитує Петракі офіційний сайт Роми.

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