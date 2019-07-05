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Спортивний директор Роми зізнався, що був вражений Фонсекою, коли переглядав для Торіно гравця Шахтаря

14:09 868 Читать на русском
Спортивний директор Роми зізнався, що був вражений Фонсекою, коли переглядав для Торіно гравця Шахтаря
Паулу Фонсека / ФК Рома

Новий спортивний директор Роми Джанлука Петракі прокоментував призначення Паулу Фонсеки на тренерський місток "вовків".

"Мене дуже вразив Фонсека. Стежив за його прогресом в останні кілька років, тому що в Шахтарі був футболіст, якого я хотів підписати в Торіно. Поки я вивчав його, бачив, як грає команда під керівництвом Фонсеки.

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Я зрозумів, наскільки він якісний тренер. Побачив чітку філософію гри, компактну, агресивну команду, яка здатна швидко відібрати м'яч – такий футбол я люблю.

Сам був футболістом, грав в Серії А, думаю, з таким тренером, як Фонсека, моя кар'єра могла скластися інакше", – цитує Петракі офіційний сайт Роми.

"Після трьох дуже успішних років в Україні випав шанс реалізувати мрію". Фонсека – про те, якою буде його Рома

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Шахтар Шахтар Італія Паулу Фонсека Паулу Фонсека Рома Рома
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