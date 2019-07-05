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Спортивный директор Ромы признался, что был поражен Фонсекой, когда просматривал для Торино игрока Шахтера

14:09 152 Читати українською
Спортивный директор Ромы признался, что был поражен Фонсекой, когда просматривал для Торино игрока Шахтера
Паулу Фонсека / ФК Рома

Новый спортивный директор Ромы Джанлука Петраки прокомментировал назначение Паулу Фонсеки на тренерский мостик "волков".

"Меня очень поразил Фонсека. Следил за его прогрессом в последние несколько лет, так как в Шахтере был футболист, которого я хотел подписать в Торино. Пока я изучал его, видел, как играет команда под руководством Фонсеки.

Фонсека отменил первый тренировочный сбор Ромы

Я понял, насколько он качественный тренер. Увидел четкую философию игры, компактную, агрессивную команду, которая способна быстро отобрать мяч – такой футбол я люблю.

Сам был футболистом, играл в Серии А, думаю, с таким тренером, как Фонсека, моя карьера могла сложиться иначе", – цитирует Петраки официальный сайт Ромы.

"Після трьох дуже успішних років в Україні випав шанс реалізувати мрію". Фонсека – про те, якою буде його Рома

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Теги
Италия Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтер Шахтер Рома Рома
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