Спортивный директор Ромы признался, что был поражен Фонсекой, когда просматривал для Торино игрока Шахтера

Новый спортивный директор Ромы Джанлука Петраки прокомментировал назначение Паулу Фонсеки на тренерский мостик "волков".

"Меня очень поразил Фонсека. Следил за его прогрессом в последние несколько лет, так как в Шахтере был футболист, которого я хотел подписать в Торино. Пока я изучал его, видел, как играет команда под руководством Фонсеки.

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Я понял, насколько он качественный тренер. Увидел четкую философию игры, компактную, агрессивную команду, которая способна быстро отобрать мяч – такой футбол я люблю.

Сам был футболистом, играл в Серии А, думаю, с таким тренером, как Фонсека, моя карьера могла сложиться иначе", – цитирует Петраки официальный сайт Ромы.

"Після трьох дуже успішних років в Україні випав шанс реалізувати мрію". Фонсека – про те, якою буде його Рома