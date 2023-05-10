Спортивный директор Наполи Кристиано Джунтоли ведёт переговоры с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом о досрочном расторжении своего контракта, который рассчитан до лета 2024 года. Об этом информирует инсайдер Николо Скира.

"Спасибо, что предупредили": Спаллетти саркастически прокомментировал новый контракт с Наполи

Сообщается, что Джунтоли состоит в хороших отношениях с Де Лаурентисом, но считает свою историю с Наполи завершенной после завоевания Скудетто. Согласно источнику, Ювентус ждёт, когда Джунтоли расторгнет с Наполи контракт – туринцы хотят подписать специалиста на правах свободного агента.

Напомним, что в своё время Джунтоли настраивал на трансфере Александра Зинченко из Манчестер Сити в Наполи, когда украинский универсал ещё не был игроков стартового состава команды Пепа Гвардиолы.

Наполи выиграл первый матч в статусе чемпиона – Осимхен изменил принципам и побил рекорд легендарного бомбардира