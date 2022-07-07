"Ми дуже раді, що змогли підписати контракт із Аллє, досвідченим нападником, який нещодавно став сенсацією Ліги чемпіонів. Він вже знає Бундеслігу й показав тут свій клас.

Борусія Д офіційно підписала Аллє на заміну Холанду

Загальний "пакет" багатообіцяючий. Себастьян дуже стійкий фізично. Враховуючи його досвід, він може стати підтримкою для наших молодих гравців і додати стабільності в нападі. У перемовинах з нами Аллє чітко дав зрозуміти, чого б він хотів досягти у Борусії", – цитує спортдира сайт "джмелів".

28-річний івуарієць, який є 7 літнім новачком дортмундців, підписав контракт на 4 роки й обрав 9 номер. У минулому сезоні Себастьян став найкращим форвардом Ередивізі з 21 голом та третім бомбардиром Ліги чемпіонів, поступившись лише Бензема та Лєвандовскі.

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