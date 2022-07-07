"Мы очень рады, что смогли подписать контракт с Алле, опытным нападающим, недавно ставшим сенсацией Лиги чемпионов. Он уже знает Бундеслигу и показал здесь свой класс.

Боруссия Д официально подписала Алле на замену Холанду

Общий "пакет" многообещающий. Себастьян очень устойчив физически. Учитывая его опыт, он может стать поддержкой наших молодых игроков и добавить стабильности в нападении. В переговорах с нами Алле четко дал понять, чего бы он хотел достичь в Боруссии", – цитирует спортдира сайт "шмелей" .

28-летний ивуариец, являющийся 7-летним новичком дортмундцев, подписал контракт на 4 года и выбрал 9 номер. В прошлом сезоне Себастьян стал лучшим форвардом Эредивизи с 21 голом и третьим бомбардиром Лиги чемпионов, уступив лишь Бензема и Левандовски.

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