Спортдиректор Руха прокоментував можливість підписання Мілевського і Селезньова

Спортивний директор Руха Володимир Лапіцький пролив світло на чутки щодо появи у львівському клубі екс-зірок збірної України.

"Щодо Мілевського та Селезньова ніхто не вів перемовин. Вони – хороші друзі президента нашого клубу Григорія Козловського, але Селезньов наразі виступає у чемпіонаті Туреччини. Думаю, що він там не сказав свого останнього слова. Питання щодо продовження кар'єри Селезньова у Русі – це більше до нього, ніж до мене.

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Перед нами стоїть завдання – потрапити у Прем'єр-лігу. А футболісти такого рівня, як Мілевський та Селезньов, у Першій лізі грати не захочуть. Оскільки наразі Рух – команда Першої ліги, то про запрошення таких гравців ми навіть не мріємо. Поки що. Тому запрошення Селезньова і Мілевського – на рівні чуток і мрій.

Якщо ми станемо командою УПЛ, тоді можна буде про щось сідати, говорити і домовлятися. Якщо Рух вийде до елітного дивізіону, то будемо питати у головного тренера, кого він бажає бачити у своїй команді. Нас очікують непростих півтора місяця у Першій лізі і претендентів на підвищення у класі дуже багато. Тому брати нових футболістів вже зараз, або вести з ними перемовини, було б неправильно, в першу чергу, для самих себе. Тому наше головне завдання – вийти у Прем'єр-лігу, а вже потім будемо говорити і мріяти навіть про таких футболістів, як Селезньов і Мілевський", – сказав Лапіцький у коментарі виданню Footboom.

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