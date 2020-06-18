Спортдиректор Руха прокомментировал возможность подписания Милевского и Селезнева

Спортивный директор Руха Владимир Лапицкий пролил свет на слухи о появлении во львовском клубе экс-звезд сборной Украины.

"По Милевскому и Селезневу никто не вел переговоров. Они – хорошие друзья президента нашего клуба Григория Козловского, но Селезнев пока выступает в чемпионате Турции. Думаю, что он там не сказал своего последнего слова. Вопрос, о продолжении карьеры Селезнева в Рухе – это больше к нему, чем ко мне.

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Перед нами стоит задача – попасть в Премьер-лигу. А футболисты такого уровня, как Милевский и Селезнев, в Первой лиге играть не захотят. Поскольку Рух – пока команда Первой лиги, то о приглашении таких игроков мы даже не мечтаем. Пока что. Поэтому приглашение Селезнева и Милевского – на уровне слухов.

Если мы станем командой УПЛ, тогда можно будет о чем-то садиться, говорить и договариваться. Если Рух выйдет в элитный дивизион, то будем спрашивать у главного тренера, кого он желает видеть в своей команде. Нас ожидают непростых полтора месяца в Первой лиге и претендентов на повышение в классе очень много. Поэтому брать новых футболистов уже сейчас, или вести с ними переговоры, было бы неправильно, в первую очередь, для самих себя. Поэтому наша главная задача – выйти в Премьер-лигу, а уже потом будем говорить и мечтать даже о таких футболистах, как Селезнев и Милевский", – сказал Лапицкий в комментарии изданию Footboom.

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