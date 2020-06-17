Маркевич не збирається покидати УАФ – фахівець отримав посаду в структурі Руха

Глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич розповів, як поєднуватиме свою роботу в асоціації з посадою у львівському Русі.

"Президент УАФ Андрій Павелко в курсі того, що я буду допомагати Руху. Думаю, в цьому немає нічого такого. Взагалі я тренер, і не планую забувати цю професію. Навпаки, в Русі освіжу тренерські навички на практиці.

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Очолити Рух на постійній основі? З президентом клубу у нас була домовленість про співпрацю до кінця чемпіонату, щоб допомогти команді. Що буде потім, подивимося. Але кидати роботу в УАФ не входить в мої плани, просто зараз є час, поки немає міжнародних матчів збірних", – поділився Маркевич в коментарі виданню Meta-ratings.

Нагадаємо, Рух очолив 32-річний Іван Федик, який змінив Юрія Бакалова. Команді також допомагатиме порадами та рекомендаціями один з найкращих тренерів в історії України Мирон Богданович Маркевич, який зараз очолює Комітет національних збірних УАФ.

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