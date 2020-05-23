"Динамо залишається сильною командою": капітан Руху – про спаринг з киянами, рідний Шахтар і велику мрію

Капітан львівського Руху Ігор Дуць в коментарі "Футбол 24" проаналізував товариський матч проти Динамо, а також поділився очікуваннями від гри з Шахтарем – своїм колишнім клубом.

– Ви зіграли після тривалої паузи, спричиненої пандемією. Чи немає страху виходити на поле?

– Страху точно немає. Команди здали тести на відсутність коронавірусу. Ми дотримуємось усіх засобів безпеки – як персонал, так і гравці.

Фізично почувались нормально, не на сто відсотків, звісно, як протягом чемпіонату або після тривалих зборів, але той час, який у нас був, щоб підготуватися на тренуваннях, використали максимально.

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– Як підтримували форму на карантині?

– Отримали програми тренувань, намагалися працювати над собою. Я був вдома, у селі, тому з цим було трохи простіше – міг вийти на вулицю і пробігтися. Хлопці, які жили у Львові, напевно, не завжди мали таку можливість.

– Задоволені грою проти Динамо?

– Футбол повертається після карантину – це дуже гарна новина. Матчі проти гранда – хороша можливість проявити себе, перевірити власний рівень, зрозуміти, над чим потрібно працювати. Вважаю, що як ми, так і Динамо отримали цінний матеріал для аналізу, будемо від цього відштовхуватись і працювати далі.

– Як оцінюєте нинішній рівень киян? Їх зараз багато критикують.

– Динамо є Динамо. Раніше були одні результати, зараз – трохи інші, але клуб, гравці, персонал – усе на найвищому рівні. Хороша команда. Бажаю їм успіхів.

Динамо – Рух – відеоогляд матчу

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Фото: ФК Рух

– Кого б могли виділити у складі Динамо?

– Усі футболісти Динамо є сильними індивідуально, це – гравці своїх національних збірних, як українці, так і легіонери. Не було Циганкова, але той самий Буяльський та інші виконавці – також виглядають дуже серйозно. Можливо, команди ще не зовсім готові фізично, бо щойно вийшли з карантину, але Динамо однаково залишається сильною командою.

– Завдяки чому Шахтар випереджає киян? Можливо, якісніші легіонери, менеджмент...

– Останніми роками Шахтар домінує... Можливо, завдяки якіснішим легіонерам. Конкретної відповіді не маю.

– Ви є вихованцем Шахтаря – це наступний суперник Руху. Якось особливо налаштовуєтесь на поєдинок?

– Шахтар – один з двох грандів України. Просто цікаво подивитись, як ми виглядаємо на їхньому фоні.

Ностальгія? Жодної ностальгії немає, навпаки, радий, що провів стільки часу в структурі Шахтаря, мав можливість тренуватися з ними, грати товариські матчі, навчатися в академії. Вважаю, що це – лише позитив. Не можуть усі грати в Шахтарі або Барселоні. Буде цікаво зустрітись з ними.

– Рух перебуває на вершині Першої ліги. Чи готуєтесь вже подумки до УПЛ?

– Кожен з нас, футболісти, тренери, персонал, керівництво, докладають максимум зусиль. Ми працюємо, довго йшли до цього. Не знаємо, як складеться ситуація, але ми робимо все залежне від себе. Усі стараються, щоб реалізувати свою мрію.

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