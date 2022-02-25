Итальянский футбол объединятся ради мира. Меседжем, который Итальянская федерация хочет послать в столь сложный момент для международного равновесия, являетсмя решение перенести начало всех официальных матчей, запланированных на выходные, на 5 минут.

УЕФА официально забрал финал ЛЧ у Санкт-Петербурга и определил нового хозяина

Все профессионалы и любители объединятся в единое свидетельство мира, повышая осведомленность болельщиков и сторонников уважения человеческой жизни и необходимости поиска дипломатического решения кризиса в Украине.

"Универсальные ценности спорта требуют от нас задуматься, – заявил президент FIGC Габриеле Гравина. Мы не хотим поворачивать в другую сторону. Интерпретируя распространённые настроения в итальянском общественном мнении, которые также пересекают наш мир, мы хотим послать чёткий месседж: национальное футбольное движение чувствительно и очень обеспокоен тем, что происходит в эти часы. Спорт не занимается политикой, а умоляет о мире”.

Россия напала на Украину: УЕФА лишил кафиров финала ЛЧ, с нами Терминатор (LIVE)