"Сподіваюся, їх буде багато", – Де Пена відреагував на свій дебютний гол в офіційному матчі за Динамо

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена допоміг киянам обіграти Маріуполь (2:1) в матчі 29-го туру чемпіонату України.

"Перший гол в цій футболці! Сподіваюся, їх буде багато. Хороші зусилля всієї команди. Дякую фанатам за підтримку", – написав Де Пена на своїй сторінці у твіттері.

Динамо – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Де Пена відзначився дебютним голом в офіційному матчі за Динамо у зустрічі проти Маріуполя, яка завершилась перемогою киян з рахунком 2:1.

До слова, Де Пена став гравцем Динамо на початку квітня і в першому ж матчі за киян забив гол у спарингу з Ворсклою. М'яч у ворота Маріуполя став для уругвайця першим у офіційних поєдинках, для цього вінгеру знадобилося провести 5 матчів.

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