Динамо – Маріуполь: Циганков вмикає режим Мессі в погоні за Тайсоном, Де Пена захищає Хацкевича, нові творці креативу

Динамо здолало Маріуполь 2:1 у 29-му турі чемпіонату України 2018/19. Рахунок та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Маріуполь на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом. Для киян сезон майже завершений – за 4 тури до кінця УПЛ вони відставали від Шахтаря на 11 балів, практично втративши шанси на чемпіонство. Маріуполь же веде відчайдушну боротьбу з Зорею за 4-е місце (у команд по 39 очок), хоча після поразки Інгульця у фіналі Кубка України навіть 5-а сходинка дає право грати в Лізі Європи.

Динамо – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Кияни виграли 3 попередні матчі в азовців з сухим рахунком. Однак саме остання домашня осічка в минулому сезоні (1:1) позбавила динамівців шансів на золото. Ще одна втрата очок могла підписати вирок Олександру Хацкевичу, чия команда не вигравала на своєму полі ось уже 4 поспіль матчі в усіх турнірах поточного сезону.

Динамо – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Перший влучний удар прийшов після стандарту, який заробив Русин, а виконав Циганков – Худжамов витягнув м'яч з верхнього кута. Динамівці збились на дальні удари ближче до 20-ї хвилини, але гості без проблем все блокували. У Маріуполя ж було лише кілька перспективних випадів в атаку, які до ударів не вдавалось довести. Шепелєв м'яко відкинув під удар Андрієвському, і Худжамов не без проблем парирував постріл метрів з 20. Циганков влучив у поперечину могутнім ударом з меж штрафного. І знову відзначаємо скидання від Шепелєва, який розкішно віддав пас грудьми на Віктора.

Русин вдруге в матчі не встиг на гострий, але не достатньо націлений простріл Де Пени. Назарій в тому епізоді заробив кутовий, який бездоганно виконав Циганков і реалізував Де Пена. Уругваєць відкрив рахунок після подачі цього стандарту, увірвавшись у штрафний і ефектно пробивши з льоту. Дебютний офіційний гол Карлоса за Динамо, хоча подібний голасо він забивав у спарингу проти Ворскли.

Класно розіграна комбінація з п'ятою від Циганкова завершилась ударом Сидорчука – круглий після рикошету вилетів на кутовий. Андрієвський спробував перекинути Худжамова, але Рустам у красивому стрибку перевів м'яч над поперечкою. За перші 45 хвилин 15:1 за ударами, 5:0 за влучними, 6:1 за кутовими. Динамо володіє м'ячем 73% часу і виглядає так, ніби грає в більшості.

На 50-й хвилині Шепелєв класно розібрався з опонентом і відкинув під удар Циганкову – Худжамов виручив. Де Пена з-за меж штрафного приклався, і снаряд пролетів поз стійку. Андрієвський головою віддавав у карний майданчик. Русин несподівано виграв верхову боротьбу, але не зміг влучити ворота. Худжамов не витримав і вилаяв своїх оборонців, які відверто проспали набігання Назарія. Блискучий дальній пас Яворського вивів Зубкова сам на сам з Бущаном, однак Олександр не зміг перекинути воротаря киян, який неймовірно холоднокровно відвів загрозу і ще й зберіг м'яч, зігравши вже ногами.

Господарі почали більше помилятись в обороні, а від атак не відмовлялись. Той же Зубков отримав надто багато простору в штрафному, але вийшло щось середнє між неточними пасом і ударом. Кендзьора відмінно подав, а Де Пена замикав головою і схибив з кількох метрів. Шепелєв завершував комбінацію Русина і Циганкова – Худжамов врятував, а на добиванні Де Пена сфолив. На 71-й Піхальонок пробив здалеку, утім не влучив. Русин отримав пас у розріз від Циганкова і з гострого кута влучив у воротаря.

Бєсєдін замінив Русина, вийшовши на поле у складі головної команди киян вперше з грудня 2018-го. Шепелєв замість пробити самому метрів з 11 вирішив віддати праворуч, але Циганков такого рішення не чекав і вимкнувся з гри. Віктор заробив штрафний, який виконав майже ідеально – друга поперечина від віце-капітана Динамо за матч! Циганков тільки посміхнувся і забив в іншому епізоді – блискучий обвідний удар метрів з 20. Гол плюс пас.

Федорчук уже в компенсований час забив колишній команді. Зубков відмінно навісив з правого флангу, а Валерій виграв верхову боротьбу в Кендзьори. Підсумку гри це не змінило, хоча Маріуполь зміг притиснути киян у заключні хвилини. Динамо набирає 65 очок, скорочуючи відставання від Шахтаря до 8 очок. Кияни перервали 4-матчеву серію невдач на своєму полі. Водночас донеччани можуть стати достроковими чемпіонами України, якщо 19 травня переграють Зорю.

Матч міг завершитись як 4:1, так і 2:2

Ми побачили жвавий матч з бажанням від обох команд. Маріуполь більшу частину гри захищався і не мав моментів, але якби краще реалізував свої нагоди, міг би і за нічию зачепитись. Команда Бабича оговталась після перерви і таки спромоглась на нестандартні ходи, навантаживши захисників суперника і забивши Динамо вперше за 415 хвилин. Відзначаємо, що головні моменти прийшли з флангу Сідклея, який повернувся на місце лівого захисника через травму Миколенка. Спочатку бразилець проспав закидання Яворського на Зубкова, згодом дозволив останньому подати на Федорчука.

Динамо цілком награло і на розгромну перемогу, але дуже довго тримало інтригу через класну гру Худжамова і марнування шансів в атаці. За ударами кияни переграли суперника майже тотально: 24:6 загалом, 9:2 – у площину воріт. На атаку працювали всі та кожен. Навіть Бурда відзначився кількома гострими дальніми передачами, а інший центральний захисник Шабанов іноді намагався створювати більшість підключеннями на чужу половину.

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Великий плюс за бажання. Було видно, що динамівцям не байдуже, хоча зачепитись за трофеї вони вже не можуть. Той же Сидорчук непогано проявив себе у ролі хвилеріза на перехопленнях і підбираннях – шкода тільки, що у грі в пас було багатенько вже звичних огріхів. Підкати Шабанова, Бурди і Кендзьори викликали заслужені оплески, хай навіть іноді виходили за межі правил. Бущан класно відіграв на виходах, зокрема, проявив себе у грі ногами.

Бажання Русина, якого безперестанку штовхали і збивали суперники, зашкалювало настільки, що Назарій отримав 4-у жовту, скосивши воротаря гостей у пресингу, відтак пропустить гру з Шахтарем. Враховуючи, що Соль і Вербіч травмовані, Супряга готується до молодіжного ЧС-2019, а Бєсєдін і Дуелунд тільки відновились від травм і не готові на всі 100, Хацкевич фактично залишився без нападників на гру з Шахтарем. Радше за все, на той момент команда Фонсеки вже оформить золото, тож не так критично, але прикро, адже Назарій почав приносити певну користь команді – сьогодні ще й у роботі на команду та чіплянні за м'ячі.

Циганков – лідер у режимі Мессі

Значну частину матчу Віктор перебував у пошуках свого моменту та простору. Іноді здавалось, що Циганков десь розчинився на полі, але його спалахи смертельно жалили маріупольців. Український вінгер нагадав своєю грою Лео Мессі, який також частенько влучає у поперечину, але потім компенсовує розчарування вболівальників якимсь суперголом. Циганков забив такий важливий другий м'яч, який у підсумку приніс перемогу, магічним обвідним ударом – навіть аргентинський чарівник Барселони міг би поаплодувати цьому виконанню.

Віктор не тільки відзначився 15-м голом, він ще й результативний пас віддав, 11-й у сезоні УПЛ. Українець – фактично єдиний, хто женеться за Тайсоном, лідером серед асистентів українського сезону. У бразильця 12 гольових передач. І в цій незамінній корисності для команди Циганков також нагадує Мессі. Лідер, який потягнув команду у вирішальний момент гри і вдруге поспіль забив переможний у ворота Маріуполя.

До слова, 21-річний віце-капітан Динамо став одноосібним найкращим бомбардиром цього протистояння. Циганков забив 7-й гол Маріуполю, обійшовши таких легенд атаки, як Артем Мілевський, Сергій Ребров (по 6), Андрій Шевченко, Максим Шацьких (по 5) та Андрій Ярмоленко (4).

Шепелєв і Ко дарують креатив

Дуже сподобалась взаємодія киян у центрі поля та на флангах атаки. Особливо хочеться виділити Шепелєва. Володимир встигав і високо пресингувати, і відчайдушно боротися, і підігравати партнерам. Півзахисник проявив задатки хорошого плеймейкера та навіть дриблера. Не обійшлось без мінусів – йому значно краще вдавалось створювати моменти, ніж завершувати самому.

Дуже сподобався Андрієвський. Олександр вигравав верхову боротьбу, непогано взаємодіяв з Русиним, віддав паси на загострення, пробивав і не боявся брати ініціативу на себе. Ну, і Де Пена вкотре потішив нестандартними ходами, націленістю на удар і творчою роботою на команду. Цей уругваєць, якого ще до появи на полі всі вже записали в невдахи, яскраво виділяється на лівому фланзі, а його гол – просто браво. Видно, що команда тренувала подібний стандарт, і все вийшло ідеально.

Де Пена відплачує за довіру – людина чіпляється зубами за свій шанс

Карлос захищає хиткі позиції головного тренера, в якого наприкінці місяця завершується контракт. Де Пена всім своїм виглядом показує, наскільки йому важливо реанімувати свою кар'єру, додаючи команді креативу та гостроти. А може, так і варто підписувати новачків на декілька місяців? Тоді вони гризтимуть землю, щоб вибити собі гідні умови контракту, як робить це знахідка Хацкевича. Утопія, звичайно, але приклад уругвайця вражає.

Білоруський тренер не мав права вручати золоті медалі Шахтарю в домашньому матчі з командою, за яку грає багато його гравців. Це було дуже образливо і з огляду на напружені стосунки між київським та маріупольським клубами з часів тієї самої технічної поразки за неявку 0:3. Символічно, що допоміг Хацкевичу перервати смугу невдач футболіст, в якого наставник повірив всупереч усім аргументам проти.