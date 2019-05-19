"Надеюсь, их будет много", – Де Пена отреагировал на свой дебютный гол в официальном матче за Динамо

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена помог киевлянам обыграть Мариуполь (2:1) в матче 29-го тура чемпионата Украины.

"Первый гол в этой футболке! Надеюсь, их будет много. Хорошие усилия всей команды. Спасибо фанатам за поддержку", – написал Де Пена на своей странице в твиттере.

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Напомним, Де Пена отличился дебютным голом в официальном матче за Динамо во встрече против Мариуполя, которая завершилась победой киевлян со счетом 2:1.

К слову, Де Пена стал игроком Динамо в начале апреля и в первом же матче за киевлян забил гол в спарринге с Ворсклой. Мяч в ворота Мариуполя стал для уругвайца первым в официальных поединках, для этого вингеру понадобилось провести 5 матчей.

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