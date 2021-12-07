Нагадаємо, 29 листопада 34-річний аргентинець здобув свій 7-й "Золотий м'яч", а головним конкурентом Ліонеля був саме Лєвандовскі. Після отримання нагороди Мессі звернувся до Роберта, визнавши, що той повинен був виграти свій "Золотий м'яч" за підсумками 2020 року. Тоді France Football вирішив не вручати нагороду через вплив коронавірусу на футбол.

"Золотий м'яч-2021": ігнор Роналду в Португалії, Європа за Лєвандовскі, Бразилія бойкотувала Мессі – деталі голосування

"Якщо згадувати мої почуття та емоції, то мені було погано минулого тижня. Я не збираюся обманювати, мені було сумно. Нелегко грати без того щастя, якого так бракувало. Я кілька днів не почувався щасливим – швидше, навпаки. Добре, що в цей час ми не зіграли жодного матчу.

Очевидно, я поважаю те, як Мессі грає, чого він досяг і рівень, який у нього є. Сам факт того, що я змагався з ним за "Золотий м'яч", є для мене показником мого власного рівня. Я дуже ціную це, але всередині я відчував сум.

Слова Мессі, що я заслужив нагороду? Я хотів би, щоб це була щира заява від великого гравця, а не просто слова. Після церемонії ми не спілкувалися, адже це непросто. Є певний мовний бар'єр, тому ми обмінялися лише кількома словами", – цитує Лєвандовскі Marca з посиланням на програму Moc Futbolu, яка виходить на Kanale Sportowym.

"Золотий м'яч" 2021: Мессі на 7 вершині, історичний крах Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі