Нагадаємо, 29 листопада Ліонель Мессі отримав свій 7-й "Золотий м'яч" від France Football. Аргентинець став переможцем голосування серед 180-ти журналістів, на 33 голоси випередивши Роберта Лєвандовскі, який фінішував другим.

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Тепер стали відомі подробиці голосування від кожної країни. Як і завжди, вибір деяких журналістів викликав обговорення. Так, Лєвандовскі обійшов Мессі у голосуванні серед більшості європейських та африканських репортерів. А от нападник ПСЖ тріумфував у Азії та Південній Америці. При цьому представник Бразилії, який поставив на перше місце Кевіна де Брюйне, не включив Ліонеля навіть у топ-5, інформує Marca.

Не виключено, що тамтешній журналіст просто затаїв образу на Мессі, адже влітку Лео у складі збірної Аргентини обіграв Бразилію у фіналі Копа Амеріка. Також Ліонель не отримав жодного голосу від Ерітреї, Молдови, Угорщини і Гамбії. Натомість Болівія, Казахстан, Греція, Гранада, Судан і Туркменістан віддали Мессі пальму першості, а для Лєвандовскі від цих країн не знайшлося місця в топ-5.

Представник Аргентини – Енріке Вольф – теж залишив Роберта поза п'ятіркою, а Мессі поставив першим. У Франції вже припускають, що такий вибір журналіста був пов'язаний з бажанням усунути головного конкурента десятки "альбіселестес".

За Каріма Бензема проголосували в 10-ти країнах, серед яких виділяється Іспанія. Також француза назвали переможцем, зокрема, Мадагаскар, Того, Чад, Туніс і Коморські острови.

Н'Голо Канте отримав перше місце від Естонії та Португалії. Цікаво, що батьківщина Кріштіану Роналду залишила свого легендарного співвітчизника за межами заповітної п'ятірки. Головний редактор France Football, на якого португалець "наїхав" перед церемонією нагородження, не отримав жодного бала і від французів.

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