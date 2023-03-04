– Начну с поздравления соперника. Он добился того, чего хотел благодаря самоотдаче и организации игры. Но следует добавить, что оба гола пришли после грубых ошибок судьи. При первом был фол – сыграли в нашего игрока, а не в мяч. При втором была рука. Такие же фолы были в другую сторону, но тогда она свистела. А здесь нет. Неправильная трактовка этих эпизодов привела не только к пропущенным мячам, но и к нервозности. Наши футболисты начали с ней ругаться, потеряли ход игры, а уже было 0:2.



Такая трактовка эпизодов уже не в первый раз, это 4 или 5 раз с нами. В предыдущих матчах у нас были удаления Сидорчука и Забарного. Остается много вопросов. Почему этот арбитр так относится к нам? Почему такие ошибки допускаются в одностороннем порядке именно против нас? При втором голе соперник при отборе мяча сыграл рукой, и дальше пошла контратака. После этого арбитр сказала, что рука была, но фола не было. Как это понять? Рука была, а фола нет? Все это время я мало говорил о судействе, но, к сожалению, следует признать, что этот арбитр относится к нашей команде и игрокам с издевательством.

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– Сегодня были проблемы в завершении атак. Вернулся Рамирес. В каком он состоянии и сможет ли помочь команде в следующих матчах?

– Он вернулся два дня назад. Пока не знаем, какая у него готовность. Он тренировался индивидуально. Вы правы, в штрафной площадке нам не хватает игрока-киллера, который бы забивал и завершал прострелы. Мы доминировали, входили в штрафную, но из-за ошибок пришла нервозность, которая не позволила нам реализовать свои моменты. Они были у нас даже при счете 0:2. У нас сыграли многие молодые: Дячук, Волошин, Царенко. Жаль, что с первых матчей они сталкиваются с несправедливым судейством. Для их роста это нехорошо.

– Со стороны вашей команды не было недооценки соперника?



– Наши футболисты настраивались на матч. Мы знали, как будет играть соперник, ждали жесткой борьбы и длинных передач. Знали, что соперник будет отходить назад и ждать контратак, но не знали, что судья будет допускать такие ошибки. Намеренно или нет, я не знаю. У нас способная молодежь. Надеюсь, что они пройдут момент закалки вместе со старшими ребятами. Я видел, как они были огорчены в раздевалке. Надеюсь, что Катя больше не будет судить наши матчи. Во всех играх с ней у нас были проблемы, даже не буду перечислять. Пусть нас больше не судит.

– Насколько рассчитываете на Рамадани в ближайших матчах?

– Это молодой и перспективный игрок. Клуб должен думать о будущем. Возможно, в будущем станет заменой Сидорчуку. Сейчас рано что-то говорить. Он всего два дня с нами. Нужно терпение.

– Чего сегодня не хватало Динамо в завершающей стадии?

– Было много суеты. От того, что нужно было отыграть два мяча, а манера судейства этому не способствовала. Потеряли ход игры из-за того, что постоянно ругались с арбитром. Многие игроки в такой ситуации теряют контроль, не только молодые. Футболисты должны контролировать себя и заниматься своей работой, – сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

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