Динамо – Інгулець – 0:2 – відео голів і огляд матчу з питаннями до Монзуль
Динамо сенсаційно програло Інгульцю у 16-му турі чемпіонату України. Дивіться відео голів і огляд найкращих моментів поєдинку на "Футбол 24".
Динамо до перерви отримало два гучні ляпаси від підопічних Сергія Ковальця, який дебютував на чолі Інгульця. Вже на 12-й хвилині обрізка Шепелєва призвела до контратаки, яку вдало завершив Козак. Асистент Сітало акуратно підштовхнув в спину молодого центрбека киян Дячука, але Катерина Монзуль не зафіксувала жодного порушення.
Інгулець зганьбив Динамо – розкішний дебют Ковальця, фіаско киян перед битвою з лідером УПЛ і провал дебютанта
Під завісу тайму Динамо провалилось ще раз. Чергова обрізка в центрі поля, контратака і Одарюк коліном відправив м'яч у ворота. Тут знову є питання до Монзуль, адже все починалось з гри рукою Кухарука. По перерві команда Луческу безнадійно билось у оборону Інгульця – сенсаційні 0:2.