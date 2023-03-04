Динамо до перерви отримало два гучні ляпаси від підопічних Сергія Ковальця, який дебютував на чолі Інгульця. Вже на 12-й хвилині обрізка Шепелєва призвела до контратаки, яку вдало завершив Козак. Асистент Сітало акуратно підштовхнув в спину молодого центрбека киян Дячука, але Катерина Монзуль не зафіксувала жодного порушення.

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Під завісу тайму Динамо провалилось ще раз. Чергова обрізка в центрі поля, контратака і Одарюк коліном відправив м'яч у ворота. Тут знову є питання до Монзуль, адже все починалось з гри рукою Кухарука. По перерві команда Луческу безнадійно билось у оборону Інгульця – сенсаційні 0:2.