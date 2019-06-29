"Сподіваюся, Шахтар подивиться на Сікана і поверне його в Маріуполь", – Бабич

Четверта команда УПЛ хоче продовжити співпрацю з форвардом Данилом Сіканом.

"Оренда Борячука закінчилася, і він в роздумах. Чурко, Кирюханцев, Чоботенко – з нами, вся обойма наша є.

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Ще ми взяли з молодіжного складу Мочевінського, Проданова, Крашневського. Подивимося на хлопців. Вони вже переросли дубль, якщо побачимо, що вони ще сируваті для УПЛ, будемо віддавати в оренду.

З форвардів у нас тільки Фомін залишився. Тому я сподіваюся, що на Сікана подивляться і повернуть сюди, для практики. Але, раптом що, будемо думати, потрібно буде посилювати атаку.

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Можливо, йому зарано, але збори з першою командою – це чудово для нього. Але я не виключаю, що він ще повернеться до нас", – сказав головний тренер Маріуполя Олександр Бабич в інтерв'ю UA-Футбол.