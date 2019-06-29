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"Надеюсь, Шахтер посмотрит на Сикана и вернет его в Мариуполь", – Бабич

21:07 97 Читати українською
"Надеюсь, Шахтер посмотрит на Сикана и вернет его в Мариуполь", – Бабич
Даниил Сикан / Фото пресс-службы Шахтера

Четвертая команда УПЛ хочет продолжить сотрудничество с форвардом Даниилом Сиканом.

"Аренда Борячука закончилась, и он в раздумьях. Чурко, Кирюханцев, Чоботенко – с нами, вся обойма наша есть.

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Еще мы взяли из молодежного состава Мочевинского, Проданова, Крашневского. Посмотрим на ребят. Они уже переросли дубль, если увидим, что они еще сыроваты для УПЛ, будем отдавать в аренду.

С форвардов у нас только Фомин остался. Поэтому я надеюсь, что на Сикана посмотрят и вернут сюда, для практики. Но, если что, будем думать, нужно будет усиливать атаку.

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Возможно, ему рано, но сборы с первой командой – это прекрасно для него. Но я не исключаю, что он еще вернется к нам", – сказал главный тренер Мариуполя Александр Бабич в интервью UA-Футбол.

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