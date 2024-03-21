"Сподіваюся, серії пенальті не буде": Маліновський зізнався, над чим найбільше працює збірна України перед Боснією
"Самопочуття нарешті чудове після останніх двох тижнів. Трохи підхопив вірус, було важкувато. Зараз почуваюся дуже добре. Готуємось до вирішальної гри. Усі у хорошому настрої, провели тренування, напрацювали деякі моменти.
Над чим працюємо? Є фази оборони та атаки, стандарти – ці моменти відпрацьовуємо. Насамперед – стандарти, адже вони дуже важливі, після них багато м'ячів забивають. В останніх іграх ми бачили, що суперники таким чином пропускали голи. Тому потрібно зробити дуже великий акцент на цьому.
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Відпрацювання пенальті? Сподіваюся, післяматчевої серії пенальті не буде. Всі повинні бути готові, тому що це одна гра, і все може бути. Те, що я бачив, то всі хлопці дуже відповідально поставилися до пенальті, всі пробили якісно.
Багато гравців збірної Боснії та Герцеговини виступають у чудових європейських клубах. Тому потрібно віддати все на полі. Передусім – бути психологічно готовими, бо матч буде непростим. Нам із перших хвилин потрібно взяти гру в свої руки, грати дуже агресивно, швидко, бо ця команда фізично дуже сильна. Потрібно бути готовими до боротьби, бо виграти її – це 50 відсотків успіху.
У Едіна Джеко дуже високий індивідуальний рівень. Він може з напівмоменту забити м'яч, дуже добре грає головою у штрафному майданчику. Дуже небезпечний футболіст, тому ми маємо звернути увагу на це", – розповів Руслан Маліновський в ефірі YouTube-каналу УАФ.
Матч Боснія і Герцеговина – Україна стартує 21 березня о 21:45 за Києвом. Переможець 26 березня у фіналі плей-офф визначить володаря путівки на Євро-2024 проти сильнішого в парі Ізраїль – Ісландія.
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