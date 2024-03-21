"Самопочуття нарешті чудове після останніх двох тижнів. Трохи підхопив вірус, було важкувато. Зараз почуваюся дуже добре. Готуємось до вирішальної гри. Усі у хорошому настрої, провели тренування, напрацювали деякі моменти.

Над чим працюємо? Є фази оборони та атаки, стандарти – ці моменти відпрацьовуємо. Насамперед – стандарти, адже вони дуже важливі, після них багато м'ячів забивають. В останніх іграх ми бачили, що суперники таким чином пропускали голи. Тому потрібно зробити дуже великий акцент на цьому.

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Відпрацювання пенальті? Сподіваюся, післяматчевої серії пенальті не буде. Всі повинні бути готові, тому що це одна гра, і все може бути. Те, що я бачив, то всі хлопці дуже відповідально поставилися до пенальті, всі пробили якісно.

Багато гравців збірної Боснії та Герцеговини виступають у чудових європейських клубах. Тому потрібно віддати все на полі. Передусім – бути психологічно готовими, бо матч буде непростим. Нам із перших хвилин потрібно взяти гру в свої руки, грати дуже агресивно, швидко, бо ця команда фізично дуже сильна. Потрібно бути готовими до боротьби, бо виграти її – це 50 відсотків успіху.

У Едіна Джеко дуже високий індивідуальний рівень. Він може з напівмоменту забити м'яч, дуже добре грає головою у штрафному майданчику. Дуже небезпечний футболіст, тому ми маємо звернути увагу на це", – розповів Руслан Маліновський в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна стартує 21 березня о 21:45 за Києвом. Переможець 26 березня у фіналі плей-офф визначить володаря путівки на Євро-2024 проти сильнішого в парі Ізраїль – Ісландія.

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