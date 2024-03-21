"Самочувствие наконец-то отличное после последних двух недель. Немного подхватил вирус, было тяжеловато. Сейчас чувствую себя очень хорошо. Готовимся к решающей игре. Все в хорошем настроении, провели тренировку, наработали некоторые моменты.

Над чем работаем? Есть фазы обороны и атаки, стандарты – эти моменты отрабатываем. Прежде всего – стандарты, ведь они очень важны, после них много мячей забивают. В последних играх мы видели, что соперники таким образом пропускали голы. Поэтому нужно сделать очень большой акцент на этом.

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Отработка пенальти? Надеюсь, послематчевой серии пенальти не будет. Все должны быть готовы, потому что это одна игра, и все может быть. То, что я видел, то все ребята очень ответственно отнеслись к пенальти, все пробили качественно.

Многие игроки сборной Боснии и Герцеговины выступают в отличных европейских клубах. Поэтому нужно отдать все на поле. Прежде всего – быть психологически готовыми, потому что матч будет непростым. Нам с первых минут нужно взять игру в свои руки, играть очень агрессивно, быстро, потому что эта команда физически очень сильная. Нужно быть готовыми к борьбе, потому что выиграть ее – это 50 процентов успеха.

У Эдина Джеко очень высокий индивидуальный уровень. Он может с полумомента забить мяч, очень хорошо играет головой в штрафной площадке. Очень опасный футболист, поэтому мы должны обратить внимание на это", – рассказал Руслан Малиновский в эфире YouTube-канала УАФ.

Матч Босния и Герцеговина – Украина стартует 21 марта в 21:45 по Киеву. Победитель 26 марта в финале плей-офф определит обладателя путевки на Евро-2024 против сильнейшего в паре Израиль – Исландия.

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