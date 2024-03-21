Збірна України у матчі плей-офф за вихід на Євро-2024 зіграє з Боснією та Герцеговиною. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Поєдинок, який відбудеться в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле", буде доступний для перегляду на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки). Також матч покаже Суспільне. Гру можна переглянути в цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT, які не мають прав на трансляцію матчів відбору Євро-2024). Матч, як і онлайн-трансляція Боснія та Герцеговина – Україна на "Футбол 24", стартує о 21:45 за київським часом у четвер, 21 березня.

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Історичний шанс

Україна перебуває всього за два кроки від Євро-2024. Аби пройти у фінальну частину турніру, підопічним Сергія Реброва необхідно перемогти збірну Боснії та Герцеговини, а потім зустрітись з переможцем пари Ісландія – Ізраїль. Наші суперники не можуть похизуватись топ-результатами чи прогресивною тактикою, а конкретно балканці взагалі перебувають у кризі. Україна у цьому квартеті є справжнім слоном.

Щоправда, у 1999-му ми те ж були слонами на тлі "якихось там" словенців. Взагалі, із плей-офф у збірної України особливо складні відносини, хоча конкретно з чемпіонатами Європи намітилась позитивна тенденція. “Синьо-жовті” тричі поспіль їздили на турнір, починаючи з 2012 року – але вперше ми потрапили на Євро завдяки статусу господарів.

Друге Євро гучно провалили, а на третьому не покидало відчуття, ніби Україна могла і може продемонструвати значно більше (наш чвертьфінал не вразив спільноту). Поява на четвертому чемпіонаті поспіль вже виглядає солідно в історичному масштабі – та і в спортивному плані від цієї збірної можна очікувати дуже багато.

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Переваги збірної України

Тож чим може похизуватись наша збірна перед протистояннями з Боснією та Герцеговиною? По-перше, тактичною гнучкістю. Сергій Ребров у відборі відкатав ледь не усі схеми й моделі гри. Були і три захисники, і чотири. І 4-2-3-1, і 4-3-3, і 5-4-1. І автобуси, і робота від володіння, і гра на зустрічних курсах, хоча основна ідея гри крутиться навколо вертикальності й контратак.

Причому команда перебудовувалась по ходу матчів, кардинально змінюючи стартовий план. Змінювалось і кадрове наповнення. Що найбільш важливо, перестановки постійно приносили результат – особливо це було помітно по матчах з Північною Македонією. Саме тому другою перевагою нашої збірної варто назвати гейм-менеджмент Сергія Реброва. Він реально сильний тренер.

По-третє, у нас потужний склад. Можливо, найпотужніший у Східній Європі прямо зараз. У основі збірної виступають лідери сенсаційної Жирони, які трималися на одному рівні результативності з Беллінгемом і били рекорди Ла Ліги. Є голкіпер Реала, який суто статистично є одним із найкращих у світі (і він точно найкраще збалансований). Є один із ключових гравців претендента на чемпіонство в АПЛ. Є Мудрик, який вже має 21 матч в АПЛ з 4 голами і 2 асистами (не рахуючи кубкових).

А ще є форвард міцної Валенсії, лідери оборони досить цікавих англійських середнячків, представник Серії А, потенційні легіонери на кшталт Тимчика чи Судакова (звісно ж, вони на радарі топ-клубів), є воротар Бенфіки з яскравими хайлайтами щотижня. Ще років 5-7 тому ми і мріяти не могли про таке представництво в Європі.

Найбільш важливим фактором є модерність нашої збірної. Вона має крутих аналітиків і скаутів, її очолює тренер з досвідом роботи у Європі – і нашого керманича реально там поважають. У Сергія Реброва може виходити не все, однак наша збірна грає у сучасний позиційний футбол з принципами гри топових команд. Власне, про це говорив Доменіко Тедеско – коуч збірної Бельгії (нашого можливого суперника по групі).

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Недоліки збірної України

Україну поважають у європейській футбольній спільноті. До неї готуються, хоча “синьо-жовті” ще навіть не почали кваліфікацію у плей-офф. Ми тримаємось у “великому клубі” – і дуже не хочеться зганьбитись на цьому тлі.

Але що може завадити збірній України пройти на Євро-2024? Тут теж немало пунктів. Першим варто відзначити психологічний фактор – на груповому етапі траплялись матчі, де команда налаштувалась неналежним чином. Зокрема, дещо перегоріли після емоційної нічиєї з Англією, злившись італійцям у Мілані. “Вдома” ж проти “Скуадри” видали хороший старт, але вже на 20-х хвилинах "синьо-жовті" повністю втратили контроль.

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Найгіршим у психологічному плані став поєдинок з Мальтою. Футболісти просто забили на дисципліну й натужно перемогли завдяки генію Мудрика – острів’яни довгий час виглядали краще. Та і після матчу гравці видавали коменти у стилі “ви не маєте права нас критикувати”, причому подібне дозволяв собі навіть тихий Миколенко.

Будемо сподіватись, що перед важливими матчами плей-офф цієї проблеми не буде. Не той рівень. Зате труднощі можуть виникнути на ігровому рівні – Україна хоч і симпатична та сучасна, але пройти відбір рівно не вдалося. Постійно виникали якісь гойдалки та втрата контролю (як у “домашці” з північними македонцями). Доводилось кардинально змінювати тактичну модель. Якогось впізнаваного малюнку гри, як і загальної стабільності, ми не побачили.

Трекер очікуваної гостроти у другому матчі з македонцями. Помітно, що Україна втрачала контроль над ходом зустрічі й повертала його, граючи відрізками.

Також тривожила робота під пресингом. Північна Македонія та збірна Італії продемонстрували, що витримати інтенсивний тиск українцям важко – сипатись починає усе (щоправда, поступово команда адаптовується по ходу матчу). Фірмові короткі розіграші зникають. У поєднанні з неоднозначною формою Матвієнка така вразливість стає ще небезпечнішою.

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У атаці теж є проблеми при подоланні низьких і навіть середніх блоків. Знову ж таки, показовим став поєдинок проти Північної Македонії у Скоп’є. Перший тайм провалили начисто (0:2), а в другому моментів то особливо й не було – показник очікуваних забитих виявився занадто низьким, попри три голи (не дотягнув навіть до 0,9 xG). З іншого боку, заміни Сергія Реброва тоді реально допомогли, плюс спрацював клас виконавців.

Боснія та Герцеговина – слабка, але вимагає поваги

Остання проблема здається найбільш важливою у контексті протистояння з Боснією і Герцеговиною. Які б проблеми не мали наші суперники, зачинитись у блоці й нав'язати купу боротьби вміє будь-який колектив – а балканський тим паче.

Навряд чи від бошняків можна очікувати більшого. Вони змінили трьох коучів за відбір. З Фаруком Хаджібеговічем збірна не забила жодного разу за три матчі, пропустивши 3 голи від Португалії й по 2 від Словаччини та Люксембургу. При Мехо Кодро били Ліхтенштейн і поступились Ісландцям, а з нинішнім тренером знову програли словакам (1:2 – і отримали розгром від Люксембургу (1:4) та Португалії (0:5).

Обійти у групі вдалося тільки Ліхтенштейн, але у плей-офф відбору вдалося прорватись через рейтинг у Лізі націй. Тим не менш, недооцінювати Боснію і Герцеговину не слід – у її складі багато футболістів із топ-ліг (нехай і не з провідних клубів), в заявці залишаються Джеко та П'яніч, хорошу форму в Аталанті набрав Колашинац. Таким футболістам не треба багато моментів, аби покарати за втрату концентрації.

Кадрова ситуація

Головною проблемою збірної України залишається Циганков, який ушкодив меніск. Віктор приїхав до табору національної команди 5 днів тому й тренувався за індивідуальною програмою, однак вчора він повернувся до загальної групи. І все одно участь вінгера Жирони в цій зустрічі залишається під питанням. Найбільш очевидна заміна – Зубков, хоча там може опинитись і Ванат.

Також важко зрозуміти форму Зінченка. Олександр пропустив 5,5 матчів, а у наступних двох зіграв лишень півгодини – і він не виглядав визначальним футболістом. Не факт, що представник АПЛ готовий до повних матчів, тож у центрі можливі різні конфігурації. Наприклад, Сашка у центрі може замінити Шапаренко.

Є питання і щодо позиції опорника. Степаненко пропустив збори, Сидорчук не в найкращій формі – у центральному трикутнику нижню позицію може отримати Бражко. Варіанти можуть бути різними.

Одна із найбільш спірних тем – воротарська. Лунін є другим після Доннарумми голкіпером за середнім показником PostShot xG (ключовим у оцінці голкіперів). Андрій відвів аж 10 очікуваних голів від воріт Реала, однак Трубін не сильно відстає – і він краще інтегрований у командну гру. Сергій Ребров заявив, що визначиться безпосередньо перед матчем.

Зрештою, цікаво, кому довірять позицію форварда. Довбик не забиває протягом восьми матчів поспіль, хоча моменти в нього є. Артем провів 15 ударів (7 у площину), награв на 2,82 очікуваних голи, забивав з офсайдів, асистував під непризначені пенальті, тощо. Хоча вистачало й провальних поєдинків.

Яремчук же нарешті відродився. Роман хоч і не є гольовою машиною, але Реалу та Альмерії забив (і допоміг зі створенням ще кількох м'ячів). Що найбільш важливо, він сильно додав у чорновій роботі – зокрема у пресингу. Чи потрібно це у поєдинку з бошняками? Тільки Сергій Ребров знає відповідь.

Яремчук у пресингу (червоним - перекриті лінії пасів) pic.twitter.com/8ydcEB79PD — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 3, 2024

Орієнтовні склади на матч Боснія та Герцеговина – Україна

Боснія та Герцеговина: Піріч – Газібеговіч, Ахмедходжіч, Хаджикадуніч, Колашінац – Цімірот, П'яніч – Хамулевіч, Круніч, Деміровіч – Джеко

Україна: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко – Зубков, Судаков, Шапаренко, Мудрик – Яремчук

Прогноз на матч Боснія та Герцеговина – Україна

У команди Сергія Реброва більше шансів здобути перемогу в дуелі. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Україна переможе Боснію та Герцеговину. Коефіцієнт на звитягу нашої збірної доволі привабливий – 2,07. На тріумф господарів дають більше (3,85). У нічию в основинй час фахівці вірять трохи більше (3,65). Матч має величезне значення, але можна розраховувати, що результативність буде вищою за 2,25 голів (букмекер GGBET пропонує на це коефіцієнт 1,88).

Збірна України повинна проходити боснійців. Їхні зіркові футболісти вже у пенсійному віці, а найбільш відомі представники топ-чемпіонатів грають за команди на кшталт Кельна, Шеффілда (борються за виживання) чи Гамбурга з Гертою (грають у другій Бундеслізі). Плюс, увесь відбір до Євро-2024 бошняки демонстрували жахливий футбол, на тлі якого навіть Люксембург виглядав машиною.

Навряд чи підопічні Сергія Реброва матимуть проблеми з налаштуваннями чи концентрацією у настільки важливому матчі. Плюс, команда дуже гнучка в кадровому та тактичному плані. Україна стримала Англію, гідно виступила з Італією та двічі била Македонію (типову балканську команду). Зрештою, у заявці аж чотири футболісти сильних клубів АПЛ та декілька гравців, яких туди сватають.

Словом, "синьо-жовті" мають усе для тріумфу – програти ми можемо тільки самі собі. Об'єктивно.

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