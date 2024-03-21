Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які 21 березня мають шанс зіграти проти Боснії і Герцеговини у плей-офф відбору чемпіонату Європи.

Делегація збірної України налічує 28 футболістів. Відповідно, головний тренер збірної України змушений був обрати 5 гравців, які не потрапили до заявки на матч у Зениці. Ними стали Олександр Караваєв, Олександр Піхальонок, Данило Сікан, Віктор Циганков і Денис Попов, повідомляє прес-служба УАФ.

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Як бачимо, Віктор Циганков, який лише напередодні гри повернувся до загальної групи, таки не готовий вийти на поле та пропустить поєдинок проти Боснії.

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Воротарі: 1. Бущан, 12. Трубін, 23. Лунін.

Захисники: 2. Конопля, 3. Михайліченко, 4. Таловєров, 13. Забарний, 15. Бондар, 16. Миколенко, 21. Тимчик, 22. Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сидорчук, 6. Шапаренко, 7. Судаков, 8. Маліновський, 10. Мудрик, 14. Бражко, 17. Зінченко, 19. Гуцуляк, 20. Зубков.

Форварди: 9. Яремчук, 11. Довбик, 18. Ванат.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна стартує 21 березня о 21:45 за київським часом. Переможець цього поєдинку у фіналі плей-офф за вихід на Євро-2024 зіграє проти сильнішого в парі Ізраїль – Ісландія. Вирішальний матч відбудеться 26 березня.

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